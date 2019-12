Andy Ruiz, "Canelo" Alvarez, Masvidal y Lesnar: Lo que dejó 2019 en el boxeo, UFC y la WWE

Concluye el año 2019 y en AlAireLibre.cl repasamos los mejores momentos que dejó el boxeo internacional, las artes marciales mixtas en la UFC y la lucha libre profesional en la WWE.

El año de la saga Ruiz-Joshua y la consagración de "Canelo" Alvarez

En el boxeo internacional, el 2019 tuvo a dos pugilistas con raíces mexicana como protagonistas: Andy Ruiz y Saúl "Canelo" Alvarez.

Ruiz, oriundo de California, destacó al estelarizar dos combates con el británico Anthony Joshua. En el primero, dio la sorpresa al noquear al europeo en el séptimo round para ganar el título mundial pesado, el 1 de junio.

En la revancha, celebrada el pasado 7 de diciembre, Joshua cambió la estrategia y recuperó los cinturones de la AMB, OMB y FIB, tras vencer por decisión unánime de los jueces.

"Canelo", en cambio, tuvo su año de consagración al ganar su cuarto título mundial en divisiones diferentes, el octavo en sus vitrinas.

El boxeador de Guadalajara derrotó al ruso Sergey Kovalev para alzar el título semipesado, el 2 de noviembre. Antes había ganado en Superwelter, Mediano y Supermediano.

Jorge Masvidal e Israel Adesanya, los mejores de la UFC en 2019

En el mundo de la UFC, los mejores del año fueron los peleadores Jorge Masvidal e Israel Adesanya.

El nigeriano Adesanya protagonizó la mejor pelea del año con Kelvin Gastelum y después se coronó en la división peso mediano, tras derrotar a Robert Whittaker.

Masvidal, no obstante, brilló con un espectacular retorno tras 16 meses fuera de la competencia. Venció a Darren Till en marzo, y en julio impactó al mundo al noquear a Ben Askren en tan solo cinco segundos. En noviembre, superó por nocaut técnico a Nate Díaz para ganar el título BMF "Baddest motherfucker" de la UFC.

Becky Lynch, Seth Rollins y otra vez Brock Lesnar: Los nombres que destacaron en WWE

En WWE, el año 2019 fue marcado por el protagonismo de Becky Lynch, quien fue cara de la empresa al ganar los títulos de RAW y Smackdown en el evento estelar de Wrestlemania, derrotando a Ronda Rousey y Charlotte Flair. Actualmente, sigue siendo campeona del programa de los lunes, mientras que en el show azul la monarca es Bayley.

En la división masculina, ocurrieron una serie de cambios en los títulos. El año comenzó con Daniel Bryan como campeón de WWE en Smackdown, y Brock Lesnar con el título Universal en RAW y ambos perdieron sus respectivos cinturones en Wrestlemania 35, ante Kofi Kingston y Seth Rollins, respectivamente.

El reinado de Kingston, integrante de The New Day, finalizó el 4 de octubre ante Brock Lesnar en un combate que duró 10 segundos, mientras que Rollins perdió el campeonato el 31 de ese mismo mes, ante el nuevo personaje de Bray Wyatt, "The Fiend", en el evento Crown Jewel en Arabia Saudita.