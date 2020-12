Anthony Joshua retuvo sus títulos peso pesado tras vencer por nocaut a Kubrat Pulev

El boxeador británico Anthony Joshua logró retener sus títulos peso pesado de la IBF, OMB y AMB tras vencer por nocaut en el noveno asalto al búlgaro Kubrat Pulev, en un combate que se realizó en el Wembley Arena de Londres.

Con alrededor de 1.000 asistentes por medidas de prevención por la pandemia, el actual monarca demostró un contundente dominio de principio a fin de la contienda, logrando tumbar al búlgaro con un certero derechazo directo en el rostro.

De esta manera, Joshua sigue firme en su objetivo de unificar todos los campeonatos mundiales peso pesado, por lo que el ansiado combate ante su compatriota Tyson Fury para 2021 toma cada vez más fuerza.

"No tenemos que demostrar nada a nadie más que a nosotros mismos", escribió Joshua en sus redes sociales tras el combate.

- El KO de Joshua sobre Pulev:

There was a reason Anthony Joshua was a -1000 favorite 😳 (via @DAZNBoxing ) pic.twitter.com/6iBEKXdKsO

We don’t have to prove anything to no one but ourselves. pic.twitter.com/CDbo5h7ydj