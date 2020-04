Campeón mundial de boxeo fue suspendido por video en que explica como golpear a una mujer

El británico Billy Joe Saunders, campeón mundial de pesos medianos por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), fue suspendido por la federación de su país, luego de subir a sus redes sociales un video explicando como golpear a una mujer.

En las imágenes, difundidas en Instagram, Saunders apareció frente a un saco de boxeo y mostró como pegarle a su pareja en el "mentón y dejarla nocaut", lo que le valió múltiples críticas y el castigo profesional de la British Board of Control.

Mas tarde, el deportista de 30 años ofreció disculpas mediante la misma red social, señalando que "no me pasó por la cabeza la realidad de la violencia doméstica y sus víctimas, y cuando me di cuenta lo que podría causar bajé el video rápidamente".

Además, añadió que "no puedo echar atrás el video, pero puedo ayudar a quienes sufren o han sufrido y ser una voz pública para prevenir la violencia doméstica".