"Canelo" Alvarez y Daniel Jacobs disputarán un cinturón de jade y oro en Las Vegas

Un cinturón de valor incalculable y diseñado con la piedra de jade, bañado en oro de 14 kilates y piedras preciosas, cedido por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), será el otro título que disputarán entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Daniel Jacobs, el 4 de mayo en Las Vegas.

El cinturón será el galardón extra para el ganador del combate en el que Álvarez expondrá los títulos de peso mediano del CMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Jacobs arriesgará la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

"El cinturón maya está decorado con el dios maya Kukulkán, que en maya, significa Serpiente Emplumada", dijo el diseñador César Menchaca.

"Tratamos de plasmar nuestra cultura en el cinturón y lo asociamos a la cultura maya, a un guerrero, como son los boxeadores, guerreros en el ring, y a un jaguar que es un animal endémico de México y que es apreciado en el mundo", añadió.

La antigua cultura maya, desarrollada del año 353 antes de Cristo al 1697 de la era actual, hospeda centros arqueológicos en el sur de México, en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde este año en su balneario de Cancún, se llevará a cabo la Convención 57 del CMB del 21 al 26 de octubre .

Será el tercer año que el Consejo entregué este título especial luego de que 2017 y en 2018 el organismo decidió otorgar en las fechas del 5 de mayo y del 16 de septiembre, los fines de semana más atractivos para el boxeo en Las Vegas, cinturones con motivos de las culturas huichol y chiapaneca de México y ambos los ganó Álvarez.

Sobre el combate, el presidente del Consejo, el mexicano Mauricio Sulaimán anticipó que quien logre imponer su estilo el día de la pelea tendrá más posibilidades de salir con el triunfo.

"Canelo", de 28 años, llegará al pleito con marca de 51-1-2 y 35 nocauts, mientras que Jacobs , de 32 años, tiene registros de 35-2, 29 antes del límite.

