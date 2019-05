Deontay Wilder retuvo su título de los pesos pesados con nocaut en el primer round

El campeón de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo, Deontay Wilder, retuvo su cinturón con un impresionante nocaut en el primer round ante el estadounidense Dominic Breazeale.

El británico conectó un derechazo potente que derribó al retador, quien luego fue incapaz de levantarse durante la cuenta.

El combate fue disputado en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York

It started with this right hand from @BronzeBomber, which @troubleboxing returned with own right hand, but moments after Wilder landed the 💣. #WilderBreazeale #PBConShowtime pic.twitter.com/Eft1M1Y9hN