José "Pancora" Velásquez buscará cerrar el año con el título latino plata del CMB en el Caupolicán

El boxeador nacional José "Pancora" Velásquez buscará cerrar el 2018 con el título latino plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría súper gallo, cuando enfrente este viernes al peruano César "Zurdo" Paredes (14-1-1), en el Teatro Caupolicán.

Velásquez, quien ha ganado ocho peleas durante este año, aseguró que "me he estado preparando fuerte hace unos 28 días en Santiago y sobre mi rival he visto vídeos en Youtube, es un muchacho defensivo, tiene un buen estilo, pero soy un especialista en zurdos".

Además, prometió nocaut para la velada de este viernes: "Este año todas mis peleas las he ganado por nocaut y esta no va a ser la excepción, el Caupolicán tiene historia de noqueador y a pesar de que sé que la pelea va a ser un poco larga, va a caer por nocaut el zurdito. Prometo un gran nocaut para toda la gente de Santiago".

Velásquez, quien está trabajando con Martín Vargas en su preparación, podrá disputar el título ya que el argentino y vigente campeón Diego "El Profeta" Ruiz, decidió subir al peso pluma en agosto, por lo que el cinturón quedó vacante.

Además del mencionado combate, la velada, que comienza a las 21:00 horas, tendrá cinco peleas con un semifondo profesional que será animado por el boxeador súper welter Patricio "Toqui" Villagra, quien regresa al cuadrilátero tras empatar en su última pelea ante el talquino Luis "King" Norambuena.