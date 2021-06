Mayweather y críticas por millones que ganó con la pelea: Al final del día yo soy el inteligente

Luego de una pelea de exhibición ante el youtuber Logan Paul, el boxeador estadounidense Floyd Mayweather aseguró que no le importan las críticas que surgieron entre los especialistas por el dinero que se embolsó dado que al final del día él es el inteligente.

"Cuando vea que tengo la oportunidad de hacer un atraco, un atraco rápido, ahí les haré saber esto. Todos pueden decir lo que quieran decir, al final del día, yo soy el inteligente. Porque no me importa si escribes bien o si escribes mal sobre mí, sólo sigue escribiendo sobre mí. Todos mantendrán mi nombre ahí", sentenció luego de bajarse del ring.

El combate fue de ocho asaltos de tres minutos por uno de descanso. Como no hubo jueces y tampoco ocurrió un nocaut, no se pudo decretar a un ganador.

De todas formas, si hubiera habido tarjetas la contienda habría encontrado a Mayweather con el brazo en alto, ya que al menos del tercer al último round dominó por completo a Paul, aunque explicó por qué no lo pudo lanzar a la lona.

"Ya no tengo más 21 años. Este tipo de peleas y el ir a muchos rounds con estos jóvenes demuestran mis habilidades", se excusó el ex boxeador profesional cuando le preguntaron por qué no había podido derribar a su adversario.

Y algo de sentido tiene, ya que el youtuber ostenta 26 años, 18 menos que los 44 que marca el documento de Money, y además marcó 15 kilos más en la balanza, una diferencia que sería una locura en un combate profesional.

"Yo me divertí con este rival pesado, más allá que no tenía mucha experiencia. Yo sabía que iba a ser difícil. Me divertí, estoy seguro que él también se divirtió y ojalá los fans se hayan divertido", expresó.