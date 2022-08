Tyson Fury anunció su retiro del boxeo profesional

A sus 34 años de edad, el boxeador profesional británico Tyson Fury anunció su retiro de la actividad deportiva, tan solo tres días después de comunicar que se enfrentaría Derek Chisora.

Mediante su cuenta de Twitter, el "Gipsy King" dijo adiós al boxeo y quizás así también las oportunidades de verlo, de nuevo, en un ring de WWE.

"Muchísimas gracias a todos los que contribuyeron a mi carrera a lo largo de los años. Después de largas y duras conversaciones, finalmente decidí alejarme y en mi 34 cumpleaños digo buen viaje", escribió.

Fury tuvo una carrera casi perfecta durante sus años sobre el cuadrilátero. Su balance termina 32 victorias, 1 empate y ninguna derrota. De esas 32 victorias, 23 llegaron por la vía del nocaut.

MASSIVE THANKS TO EVERYONE WHO HAD AN INPUT IN MY CAREER OVER THE YEARS & AFTER LONG HARD CONVERSATIONS IV FINALY DECIDED TO WALK AWAY & ON MY 34th BIRTHDAY I SAY Bon voyage. HEARS A FEW WHO MADE IS SPECIAL ALONG THE WAY… pic.twitter.com/jNeF1CbBqm