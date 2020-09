¡Una bomba para los fanáticos! Connor McGregor anunció una pelea contra Manny Pacquiao

Una gran bomba se lanzó este viernes para los fanáticos del boxeo y las artes marciales mixtas, ya que el irlandés Connor McGregor anunció una pelea contra el filipino Manny Pacquiao.

El controvertido peleador de UFC dio a conocer la noticia en redes sociales, indicando que dicho combate se producirá en Medio Oriente, aunque sin detallar el lugar específico y la fecha del evento.

De igual forma, ambos deportistas son representados por Paradigm Sports Management, una empresa con base en Dubai, por lo que existen grandes posibilidades de que se produzca en ese lugar la pelea, si es que se concreta.

La última vez que McGregor subió a un octágono fue en enero de este año, cuando tumbó en 40 segundo a Donald Cerrone con una certera patada, mientras que Pacquiao está inactivo desde julio de 2019, instancia en la que venció a Keith Thurman, ganando el título mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Revisa el anuncio de McGregor en sus redes sociales:

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.