Youtuber que noqueó a Nate Robinson quiere enfrentar en su próxima pelea a Connor McGregor

El youtuber y boxeador estadounidense Jake Paul, que ayer sábado noqueó de forma brutal al ex jugador de la NBA Nate Robinson (quien debutó), sorprendió al asegurar que quiere como próximo rival a Connor McGregor.

Paul se mostró con mucha confianza tras vencer a Robinson y desafió al astro de las artes marciales mixtas, afirmando además que lo noqueará en el siguiente combate.

Posteriormente, publicó en su Instagram un afiche con la posible pelea sin fecha definida, esperando la respuesta del astro de las artes marciales mixtas.

El norteamericano acumula dos triunfos en el mismo número de peleas y se presentó en la previa del regreso de Mike Tyson ante Roy Jones, que terminó con un atractivo empate.

Absolutely no one:



*jake Paul : says he’ll knock out Conor McGregor pic.twitter.com/cfgUgraE4t