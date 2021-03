Aranza Villalón se mantiene líder al cabo de tres etapas en el RPC de Panamá

La ciclista chilena Aranza Villalón sigue como líder del RPC de Panamá, luego de ganar este sábado la tercera etapa del certamen que se lleva a cabo en el país centroamericano.

Representando al Team Zerouno Bikes, la deportista nacional se quedó con la victoria en el circuito Metro Park-Twilight, en una distancia de 45 kilómetros.

Con un tiempo de una hora, 6 minutos y 33 segundos, Villalón se impuso a su compañera de equipo Paola Muñoz y a Jennifer Cesar (Team RPC Corratec).

"Fue una etapa muy particular ya que durante las primeras vueltas sufrí un desperfecto en mi bicicleta por lo que quede rezagada tuve que trabajar para conectar con el grupo principal y en una meta volante aproveche de atacar he irme en solitario a meta estrategia que resulto y me lleve la victoria", declaró tras el triunfo.

La competencia finalizará este domingo con la cuarta etapa con un circuito de 60 km. en el parque Popes Francis.