Ciclistas afirman que acusaciones de dopaje son falsas: Sabemos quienes están detrás de esto

Los ciclistas nacionales Antonio Cabrera y Felipe Peñaloza, quienes están en la polémica por un presunto caso de dopaje en la previa de su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, sacaron la voz para descartar la presencia de testosterona y señalaron que saben "quienes están detrás de esto".

Ambos chilenos ingresaron en esta compleja situación luego de que fueran acusados de portar las sustancias antes mencionadas el pasado 24 de junio en Colombia, según informó una nota de La Tercera, las cuales están prohibidas en aquel país, en el cual ambos campeones sudamericanos se estaban preparando para la cita continental.

En conversación con el diario El Mercurio, Peñaloza indicó en Perú que "todo esto es falso. Es cierto que la policía nos detuvo en un control en el que nos encontraron clonazepam, un medicamento que Antonio (Cabrera) ocupa porque sufre crisis de pánico y tiene sus recetas al día, pero no hay ningún informe que diga que hubo testosterona. No sé de donde salió eso".

Por su parte, Cabrera señaló que "estoy súper tranquilo, porque están mintiendo. Están ensuciando nuestra imagen gratuitamente. En junio nos detuvieron en el aeropuerto de medellín y los policías nos decían, antes de revisar, que veníamos a contaminar el ciclismo colombiano".

"Sé quienes están detrás de todo esto, es gente que me viene hostigando hace mucho tiempo, ex ciclistas, deportistas vigentes también, y la gente del medio sabe quienes son. El ciclismo chileno no tiene mejoría. El ambiente es muy malo. Hay mucha envidia. Tendría que haber un recambio completo. Desde arriba. Hay dirigentes que no sirven", añadió molesto el destacado deportista.