Gustavo "Guga" Ortiz sigue ligado al ciclismo: "No odio las bicicletas"

Gustavo Ortiz, ex campeón nacional de enduro y descenso, habló sobre cómo lleva su vida tras el terrible accidente que sufrió en 2017 y reveló que aún sigue vinculado al mundo del ciclismo.

"Estoy trabajando en una tienda de bicicletas, Multi Bike, estoy en el área de la página web, ayudando con el inventerio y también estamos desarrollando una nueva línea de distribución donde queremos traer marcas nuevas, es algo que me gusta, porque sigo ligado a las bicicletas", contó "Guga" en el programa de Instagram de Revista Velvet.

Ortiz remarcó que "aunque me haya ocurrido el accidente, no odio las bicicletas, me siguen gustando igual que antes o quizás más. Es algo que me mueve".

"Guga" Ortiz quedó en silla de ruedas tras un terrible accidente en Vancouver, Canadá, cuando se preparaba para competir en uno de los torneos de montainbike más importantes del mundo. Sin embargo, una caída de espaldas le lesionó la médula espinal, quedando parapléjico.