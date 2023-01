Martín Vidaurre comenzó el año anunciando su ingreso al equipo Specialized

El 2023 comenzó con todo y bien lo sabe Martín Vidaurre, el actual bicampeón mundial de XCO, quien anunció a través de su Instagram su cambio de equipo bajo el alero de la marca estadounidense y una de las más grandes del mundo, Specialized, lo que representa una nueva oportunidad para el atleta Red Bull en uno de sus años más desafiantes, puesto que no sólo correrá para la Copa del Mundo, sino además irá detrás de las medallas en Juegos Olímpicos Paris 2024.

El gran año deportivo que fue el 2022 para Martín, sin duda lo puso ante los ojos del mundo. La joven promesa del ciclismo ya tiene más que un nombre en la disciplina, y este 2023 hará su debut en la categoría Elite, donde pretende seguir cosechando victorias.

La noticia del cambio de equipo es justamente parte de esta cosecha de triunfos y bien lo sabe él, que tras confirmarse su integración a esta nueva familia deportiva mencionó: "Es un equipo que me abre muchas puertas. El 2022 me dediqué a ver dónde iba a correr este año, y si me iba a cambiar de marca iba a ser a algo realmente grande, y que fuese Factory era lo principal. Specialized tiene muy buena comunidad en Sudamérica. Es lejos una de las marcas más grandes y tiene un equipo con una historia tremenda. Más allá del contrato, es una muy buena oportunidad, las puertas que me abrirá al futuro son tremendas".

El debut con el nuevo equipo llegará en marzo, cuando el atleta se enfrente a la primera fecha de la Copa Mundial, donde además debutará en la categoría Elite, dos importantes cambios que se lo toma con calma, pero entrenando más que nunca, ya que en abril además está en agenda el Panamericano Específico, donde en el caso de ganar, Martín ingresaría directo a los Juegos Olímpicos.