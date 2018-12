Paola Muñoz: Vamos a competir en Australia en la carrera que abre el circuito mundial

La ciclista chilena Paola Muñoz, comentó sobre su presente este viernes tras ser galardonada por cuarta ocasión consecutiva como la mejor pedalera de nuestro país, apuntando a que para la próxima temporada en 2019 ya tiene un importante desafío en la primera carrera que abrirá el circuito mundial de este deporte.

"Nos llegó una invitación con mi equipo para ir a correr a Australia, que abre el circuito mundial por haber quedado dentro de las 15 mejores equipos del ranking mundial, de un total de casi 50 que compiten", contó la deportista nacional en exclusiva a Todo por el Deporte en Cooperativa.

Sobre el momento que vive dentro del ciclismo, Muñoz destacó que: "Ha sido un cierre de año espectacular, la verdad es que he tenido un trabajo súper intenso con mi equipo, el Ministerio del Deporte, el Comité olímpico y empresas como Sparta y Shimano".

"He tenido el apoyo de la ministra Pauline Kantor, están tratando de concretar todo a máxima velocidad, para que podamos seguir haciendo historia a nivel país", agregó.

La medallista Panamericana también tuvo críticas para la actual gestión de la Federación de ciclismo en Chile, debido a la desigualdad en condiciones contra otras potencias de la disciplina a nivel mundial.

"La verdad que se ha perdido un poco el espíritu de lo que es este deporte. Me duele un poco ver que la Federación trabaje tan mal, que no puedan tener un calendario atractivo para poder desenvolvernos. Por ejemplo yo tengo que estar en un equipo profesional mexicano porque aquí no hay confianza para eventos de gran magnitud", recalcó.