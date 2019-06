Presidente del COCh y desafilicación a la Federación Ciclista: Se decidió para proteger a los deportistas

Miguel Angel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), se refirió a la determinación de desafiliar a la Federación Ciclista, asegurando que era el momento indicado y que es una medida que sirve para proteger a los deportistas.

"No es agradable ni suena muy bonito desafiliar a una Federación, pero después de unos últimos seis años de tantas dirigencias negativas, quizás es el momento que tenía el ciclismo de Chile para poder reivindicarse con una solución definitiva y más positiva", apuntó a Todo por el Deporte.

"Estamos convencidos que este es el paso que hay que dar para el que el ciclismo tenga una nueva Federación que sea nacional y adscrita a lo que señala la nueva Ley 19.712", agregó Mujica.

Respecto a la participación en los Juegos Panamericanos de Lima, certamen del que se restó de participar Paola Muñoz luego de no ser nominada en un inicio pese a su gran actualidad deportiva, aseguró que "el equipo del punto de vista de los deportistas no se ve alterado en ninguna circunstancia, los deportistas tienen todo el apoyo, no sólo del punto de vista institucional, sino que también económico, a través del plan Olímpico".

Finalmente, Mujica aseguró que "esta decisión tiene que ver con que se debe proteger a los deportistas, para que ellos no sientan en ningún momento los problemas dirigenciales".

Según comunicó el COCh, la desafiliación se produjo por "desorden administrativo, ocultamiento de información relevante y transgresión repetida a las normas de antidopaje".

Lo que sigue ahora es que la Confederación Panamericana de Ciclismo envíe representantes a Chile para asesorar la fundación de una nueva Federación.