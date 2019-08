Ciclista belga falleció tras grave caída en la Vuelta a Polonia

El ciclista belga Bjorg Lambrecht falleció durante el transcurso de la tercera etapa de la Vuelta a Polonia a raíz de un grave accidente en el que producto de una caída se golpeó de forma brusca contra una alcantarilla.

El deportista quedó inconsciente por el impacto, se le practició una reanimación de emergencia y fue trasladado a un hospital, donde murió.

"Estamos tristes por informar un accidente grave para Bjorg Lambrecht de Lotto-Soudal que necesitaba transporte en helicóptero a un hospital después de la reanimación de emergencia", publicó la Vuelta a Polonia en las redes sociales en un tuiteo que luego borró.

En el hospital, hasta donde llegó en ambulancia, los médicos poco pudieron hacer para salvar su vida y falleció en la mesa de operaciones, según informó Marca.

El equipo de Lambrecht, Lotto Soudal, expresó sus condolencias por el deceso del ciclista: "La mayor tragedia posible que podría pasarle a la familia, amigos y compañeros de equipo de Bjorg sucedió .Descansa en paz Bjorg".

