08:31 - 29/04/2021

Campeón mundial de descenso arriesgó su vida en peligrosas montañas de Gales

A estas alturas pareciera que para el ganador de la Copa del Mundo de la UCI, dos veces campeón del mundo y vencedor de múltiples eventos de la Copa del Mundo, no existen imposibles. Pero si hay algo que sabemos de Gee Atherton es que nunca se conforma y siempre va por más. Esta vez, no fue la excepción, y decidió desafiar lo imposible en su nuevo proyecto The Slate Line , donde llevó al máximo sus capacidades en un descenso inédito por las montañas de Reino Unido. (Video: Youtube.com)