Pedro Burns comenzó recuperación tras serio accidente durante un entrenamiento

Tras el primer bloque del Enduro World Series, Pedro Burns regresó a Chile para descansar unos días previo a iniciar una completa preparación de cara a la segunda parte de la competencia en septiembre.

Sin embargo, hace unos días en una jornada de entrenamiento en MTB, el atleta sufrió una fuerte caída que lo arrojó fuera del camino a un terreno pedregoso, que lo llevó a someterse a una cirugía debido a múltiples fracturas en sus piernas.

Luego de una semana, el atleta Red Bull ya se encuentra en su casa, afrontando un plan de recuperación, pero ya para la temporada 2022.

"Más allá del error de cálculo o la mala suerte, prefiero pensar que me tocó caerme. Si bien no hay un tiempo estimado para volver, me lo tomo con calma. Sé que me voy a recuperar rápido y quizás dentro de un mes y medio esté arriba de la rutera pedaleando; y en dos o tres meses espero estar arriba de la mountain bike con todo", señaló.

El destacado ciclista no ha querido perder el ritmo, y ya está entrenando de la cintura para arriba, enfocado en que el 2022 será un año en el que volverá aún más fuerte y con resultados que sobrepasen su desempeño de este 2021, que venía siendo muy bueno.