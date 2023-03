Pedro Burns correrá en Australia por la primera fecha del Enduro World Series

Comienzan oficialmente las competencias en el mundo, y ahora es el turno de los ciclistas de enduro, quienes ya están arribando a Tasmania, Australia, para participar en la primera fecha del Enduro World Series (EWS), certamen que tendrá su inicio este domingo. Desde Chile viajó el deportista nacional Pedro Burns, quien regresa con todo a esta nueva temporada del campeonato con el claro objetivo de posicionarse dentro de los mejores 15 competidores.

Desde Tasmania y con varias horas de diferencia, el deportista se dio un tiempo para comentar cómo fue su llegada al continente oceánico, que lo sorprendió con malestares físicos que luego derivaron en un más que nunca importuno diagnóstico de Covid-19: "Nunca me había dado. Si bien estuve muy enfermo los primeros días, me dieron el espacio y los cuidados para hoy estar mucho mejor. Ya estoy negativo en PCR y saliendo de la enfermedad, observando mi cuerpo y comenzando a andar suave para ya el viernes llegar al entrenamiento con todo".

El atleta Red Bull, quien el año pasado logró un buen desempeño en la competencia, este 2023 regresa recargado y en uno de los mejores momentos de su carrera con una meta muy alta y exigente que cree que puede lograr: "Me he preparado harto. Me siento más fuerte que nunca y con muchas ganas de correr. He entrenado mucho y por lo mismo estoy muy ansioso. Me siento muy bien arriba de la bicicleta y con la motivación a full".

Recordemos que a modo de pretemporada, el ciclista estuvo participando en dos de las paradas de la serie Latinoamericana de Cerro Abajo: Red Bull Valparaíso Cerro Abajo (febrero) y Medellín Cerro Abajo (marzo).

Luego de este fin de semana en Maydena, Tasmania, Pedro Burns competirá en la segunda fecha el fin de semana siguiente (31 de marzo – 1 de abril) también en Australia, pero en la ciudad de Derby.

El calendario de fechas del EWS:

25 al 26 de marzo: Tasmania

1 y 2 de abril: Tasmania

3 al 4 de junio: Italia

15 al 18 de junio: Austria

24 al 25 de junio: Italia

1 al 3 de septiembre: Francia

7 al 17 de septiembre: Francia