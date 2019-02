Los resultados de la ronda clasificatoria de la Copa Davis

Este viernes comenzó la ronda clasificatoria de la Copa Davis 2019, con 12 series que se disputan en busca del paso a la fase final del Grupo Mundial que se jugará en Madrid.

Sigue los resultados en AlAireLibre.cl.

BRASIL 0-0 BELGICA, Uberlandia, arcilla indoor

Thiago Monteiro (BRA) vs. Arthur De Greef (BEL).

Rogerio Dutra Silva (BRA) vs. Kimmer Copejans (BEL).

AUSTRALIA 2-0 BOSNIA Y HERZEGOVINA, Adelaida, cancha dura

John Millman (AUS) venció a Damir Dzunhur (BIH), por 6-3 y 6-2.

Alex de Miñaur (AUS) a Mirza Basic (BIH), por 6-3 y 7-6 (0).

ALEMANIA 0-0 HUNGRIA, Frankfurt, cancha dura indoor

Philipp Kohlschreiber (ALE) vs. Zsombor Piros (HUN)

Alexander Zverev (ALE) vs. Peter Nagy (HUN)

KAZAJISTAN 2-0 PORTUGAL, Astana, cancha dura indoor

Alexander Bublik (KAZ) venció a Joao Sousa (POR), por 6-7 (1), 6-4 y 6-4.

Mikhail Kukushkin (KAZ) a Pedro Sousa (POR), por 6-2 y 6-0.

COLOMBIA 0-0 SUECIA, Bogotá, arcilla

Santiago Giraldo (COL) vs. Elias Ymer (SUE)

Daniel Galán (COL) vs. Mikael Ymer (SUE)

ESLOVAQUIA 0-0 CANADA, Brastislava, arcilla indoor

Filip Horansky (ESQ) vs. Denis Shapovalop (CAN), Primer set

Martin Klizan (ESQ) vs. Felix Auger-Alliasime (CAN)

UZBEKISTAN 0-2 SERBIA, Tashkent, cancha dura indoor

Dusan Lajovic (SRB) venció a Sanjar Faysiev (UZB), por 7-6 (4) y 6-3.

Filip Krajinovic (SRB) a Denis Istomin (UZB), por 6-2 y 6-4.

INDIA 0-2 ITALIA, Kolkata, pasto

Andreas Seppi (ITA) venció a Ramkumar Ramanathan (IND), por 6-4 y 6-2.

Matteo Berretini (ITA) a Prajnesh Gunneswaran (IND), por 6-4 y 6-3.

SUIZA 0-0 RUSIA, Biel, cancha dura indoor

Henri Laaksonen (SUI) vs. Daniil Medvedev (RUS), Tercer set: 6-7 (8), 7-6 (6).

Marc-Andrea Huesler (SUI) vs. Karen Khachanov (RUS)

REPUBLICA CHECA 0-0 HOLANDA, Ostrava, cancha dura indoor

Jiri Vesely (RCH) vs. Tallon Griekspoor (HOL), Primer set

Lukas Rosol (RCH) vs. Robin Haase (HOL)

AUSTRIA 0-0 CHILE, Salzburgo, arcilla indoor

Jurij Rodionov (AUS) vs. Nicolás Jarry (CHI). Segundo set: 5-7.

Dennis Novak (AUS) Christian Garín (CHI).

CHINA 1-1 JAPON, Guangzhou, cancha dura

Zhe Li (CHN) venció a Yoshihito Nishioka (JPN), por 6-3 y 6-2.

Taro Daniel (JPN) a Ze Zhang (CHN), por 7-6 (3) y 6-4.