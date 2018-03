Bastian Schweinsteiger y Ana Ivanovic fueron padres por primera vez

El futbolista alemán Bastian Schweinsteiger y la extenista serbia Ana Ivanovic fueron padres por primera vez este domingo, según anunciaron los dos en las redes sociales.

Ivanovic compartió en su perfil de la red social Instagram una imagen de una habitación con paredes azules y con varios peluches del mismo color, con el siguiente pie de foto: "Bienvenido al mundo pequeño. Las palabras no pueden describir la alegría y felicidad que sentimos en nuestro corazón".

El niño nació en una clínica de la ciudad estadounidense de Chicago, donde reside la pareja desde que Schweinsteiger fichó por Chicago Fire.

La revista serbia Story señala que el jugador estuvo presente en el parto.

Los medios ya habían señalado que Schweinsteiger no se desplazó con su equipo para disputar un partido y permaneció en Chicago para estar con su mujer.

El rotativo serbio Alo indica que, la que fuera mejor tenista del mundo, dio a luz de forma natural.

El futbolista, que fue capitán de la selección alemana, también publicó una instantánea de su mano, junto a la de su esposa y los pies del bebé, acompañada del texto "¡Bienvenido al mundo, pequeño! ¡Somos tan felices!".

Ana y Bastian han decidido llamar Luka a su primer hijo, según indica el diario serbio Kurir, que asegura que los tres vivirán en Chicago, en un lujoso ático de 230 metros cuadrados con vistas al lago Míchigan.

Welcome to the world our little boy!👶🏼 We are so happy.❤️ @AnaIvanovic pic.twitter.com/j5Kp6u0CiJ

Welcome to the world our little boy 💙. Words can not describe the joy and the happiness we feel in our hearts! @BSchweinsteiger 👪 pic.twitter.com/Mk8lyJFwvh