Chimbarongo FC ironizó sobre el completo más largo del mundo en Talca

El club Chimbarongo se sumó a las tendencias en redes sociales luego de compartir un irónico posteo a través de su cuenta de X en referencia al proyecto que realizaron dos estudiantes de Arquitectura en Talca con el fin de conseguir el record del "completo más largo del mundo".

Pese a que la iniciativa logró su cometido completando 450 metros, miles de usuarios criticaron que se tratase de una fila de varios panes y no de un solo elemento. Ante ello, el elenco de la provincia de Colchagua se atrevió a replicar la idea con el Canasto de Mimbre más grande del mundo.

Atención a nuestros hinchas y seguidores!!!

Dejamos con ustedes nuestro Récord Mundial, el Canasto de Mimbre más grande del mundo. (Si no sabe de Canastos por favor no opine)@Cooperativa @alairelibrecl @TNTSportsCL @udechile @losdelmimbre @pelotazo pic.twitter.com/7vKmMX712m — Chimbarongo FC (@Chimbarongo_FC) November 20, 2023

"¡Atención a nuestros hinchas y seguidores! Dejamos con ustedes nuestro Récord Mundial, el Canasto de Mimbre más grande del mundo. (Si no sabe de Canastos por favor no opine)", describieron y acompañaron el texto de una fotografía con once cestas en línea.

La publicación no tardó en llenarse de internautas que comentaron con carcajadas y compartieron en sus perfiles la particular imagen.