Escándalo en Colombia: Denuncian a afamado ex árbitro de acoso sexual

Al menos cuatro árbitros colombianos, entre ellos uno avalado por la FIFA, denunciaron este martes que superiores los acosaban y pedían favores sexuales como condición para ascender en su carrera profesional.

Así lo denunció el ex árbitro FIFA Harold Perilla en la emisora W Radio al señalar que Óscar Julián Ruiz, quien fuera el mejor árbitro de Colombia y uno de los más reconocidos del mundo hasta la década pasada, le hacía propuestas sexuales para ayudarlo a crecer en el arbitraje.

"El señor Óscar Julián Ruiz, desde el 2007 hasta que me retiré, me acosó, se acercaba siempre a mí, me pedía que tuviera relaciones con él, me decía que evidentemente si yo quería llegar lejos en el arbitraje ya tenía el camino y sabía qué tenía que hacer", afirmó Perilla.

El ex árbitro señaló que Ruiz se le insinuaba constantemente y no "dejaba ningún momento para intentar tener contacto físico", a la vez que dijo que durante una pretemporada intentó tocarle "los testículos y la cola".

"En una pretemporada, en un pasillo, se me acercó, me intentó acercar la mano; luego intentó tocarme la cola, me tuve que retirar de ahí con impotencia de no poder denunciar", afirmó Perilla.

El denunciante calificó a Ruiz como una persona "muy inteligente" porque no deja evidencias de acoso y señaló que aprovecha su poder en la Comisión Arbitral Nacional de Colombia, de la que forma parte, para acosar a sus subalternos.

A las acusaciones se sumó Carlos Chávez, otro de los ex jueces que se presentó como víctima, aportó otro testimonio relacionado a Machado.

"En un partido de la primera Copa Colombia, salí del bañó y me tocó la cola y me dijo: 'Éste paga impuesto esta noche'. Yo le respondí: 'No jodas'".