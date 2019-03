Jorge Sampaoli fue en bicicleta a entrenar y cautivó a los hinchas de Santos

El entrenador argentino de Santos, Jorge Sampaoli, fue captado yendo a entrenar en bicicleta, lo que generó una serie de reacciones entre los hinchas del "peixe".

El ex DT de la selección chilena se dirigió pedaleando por la ciudad hacia su trabajo, un hecho que cautivó a los seguidores del cuadro "Alvinegro Praiano", quienes elogiaron al casildense.

Esta no es la primera vez que se ve a Sampaoli como un ciudadano común en Brasil, ya que hace un tiempo se le vio relajado jugando fútbol en la playa.

Revisa las imágenes del Sampaoli en Bicicleta por Santos:

Eu gosto é disso...Sampaolli no clima da semifinal contra o Corinthians! #Paulistão2019 #pedalarobinho #pedalahermano pic.twitter.com/6R8BjAxdZg

Jeitão simples: Jorge Sampaoli de bicicleta a caminho do treino do Santos; assista



O jeito sincerão de Jorge Sampaoli todo mundo conhece nas entrevistas. Agora, o técnico do Santos mostra toda sua simplicidade.



Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o técn pic.twitter.com/lAnIpLpczb