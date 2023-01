Jugador amputado y su nominación al Puskas: Me cuesta creer que me hayan elegido, es increíble

Durante la jornada de este jueves, la FIFA dio a conocer los nominados a llevarse el Premio Puskas por el mejor gol del año. Sin embargo, entre los once seleccionados el que más sorprendió fue la acrobacia realizada por el polaco Marcin Oleksy en la liga de amputados de su país.

El futbolista que perdió la extremidad, luego de sufrir un atropello mientras trabajaba en obras viales en 2010, expresó con emoción a TVP Sport: "¡Me cuesta creer que me hayan nominado a un premio de la FIFA! Es increíble y todavía no lo entiendo. Estoy contento con esto y espero que ayude en el desarrollo del fútbol para amputados no solo en Polonia, sino también en el resto del mundo".

"Ampfootball me dio una segunda vida, no solo de fútbol. Este deporte siempre ha sido mi pasión y me ha dado mucha felicidad. Ahora no solo pude volver a jugar, sino también ser nominado para la selección polaca, con la que siempre soñé", añadió Oleksy.

El actual jugador del Warta Poznań concluyó diciendo: "¡Estoy orgulloso y me gustaría agradecer a mi equipo y a toda la comunidad, sin los cuales esta aventura no hubiera sido posible! Invito a la afición a votar, si por supuesto les gusta mi gol. Sería fantástico poder representar personalmente al ampfutbol en la gala de la FIFA".