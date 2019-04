Marcelo Ríos le bajó el precio de venta a su mansión

El ex tenista Marcelo Ríos decidió vender su casa ubicada en el sector de Valle Escondido, pero ante las escasa ofertas decidió rebajar el precio y ahora pide 156 mil UF, unos cuatro mil 300 millones de pesos.

La mansión tiene tres pisos, siete dormitorios, ocho baños, piscina, sala de cine y hasta un búnker, y el "Chino" dice que "está en un sector más seguro que la cresta".

"Aún no sé si me quedo en Chile o en Estados Unidos, pero a la casa ya no le doy el uso de antes y por eso me quiero deshacer de ella, pero la verdad es que es difícil porque cuesta encontrar compradores para una propiedad así", añadió en diálogo con Las Ultimas Noticias.

Ante ello vino la rebaja: "La tenía en ocho millones de dólares y ahora la bajé a seis millones y medio. En Chile la falta de demanda provoca que la plusvalía se resienta, entonces ya estoy medio cansado y quiero cerrar el tema pronto para después comprarme un departamento rico. La casa es la raja, no es porque yo lo diga, pero tiene una vista increíble, espacios para toda la familia", comentó.