Presentadora de Leeds reclamó por obscena foto que le enviaron tras ingreso al confinamiento en Reino Unido

[FOTOS] Emma Louise Jones, la presentadora de Leeds United que acompañó el ascenso

La periodista y presentadora de Leeds United TV, Emma Louise Jones, alzó la voz luego que recibió una obscena foto tras el ingreso al confinamiento total en Reino Unido por el alza de contagios por Covid-19.

"Después de tres horas de confinamiento me han mandado una foto no pedida de un pene a través de las redes sociales. Van a ser seis semanas muy largas", escribió la afectada en su cuenta de Twitter, lo que generó numerosas reacciones por parte de sus seguidores y de la prensa británica.

Louise Jones es una periodista que acompañó el ascenso del Leeds en la temporada pasada y que destaca en en el fútbol inglés delante de las cámaras.

El Reino Unido volvió al estricto confinamiento del pasado marzo ante la alarmante propagación de la nueva variante del coronavirus y tras sumar el país otro récord de infecciones, con 58.784 nuevo casos el lunes.

Managed to get 3 hours in to lockdown before being sent an unsolicited picture of a penis on social media. This is gonna be a long 6 weeks...