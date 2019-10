Solabarrieta por retiro de Schweinsteiger: Hasta hoy me agarran para el leseo

Ayer martes, el alemán Bastián Schweinsteiger dijo adiós al fútbol y al saber la noticia, para los fanáticos del fútbol fue ineludible recordar la rebuscada pronunciación del periodista nacional Fernando Solabarrieta.

Y el rostro de Fox Sports reconoce que aún lo molestan por ello, aunque explica el origen de su irrepetible dicción, contando que el recordado Sergio Livingstone fue clave.

"El llamaba a las diferentes embajadas para pronunciar correctamente los apellidos y yo intenté imitarlo", dijo a La Cuarta.

"Pero lo que fue un esfuerzo conmovedor por hacerlo bien me salió rebuscado y un poco siútico, y hasta hoy me agarran para el leseo un poco", añade el periodista, quien asegura que extrañara al ex seleccionado germano.

"Es el número uno del ránking de jugadores regalones. Sin duda que lo recordaré por siempre y añoraré el momento en que me pueda sacar una foto con él", remató.