Deportes La Serena vs O’Higgins en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Deportes La Serena y O’Higgins juegan este sábado 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio La Portada por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Los granates vienen de caer en su visita a Unión Española, por lo que quedaron comprometidos en la parte baja de la tabla, mientras que los celestes ganaron su último partido de local y se mantienen en zona de clasificación a copas internacionales.

⚽ Deportes La Serena vs O’Higgins en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes La Serena vs O’Higgins?

El partido entre Deportes La Serena y O’Higgins se juega el sábado 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio La Portada de La Serena.

📅Fecha: Sábado 9 de agosto

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: La Portada (La Serena)

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes La Serena vs O’Higgins?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Deportes La Serena vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Eryin Sanhueza; Lucas Alarcón, Jeyson Rojas, Nicolás Ferreyra, Cristian Gutiérrez; Sebastián Díaz, Gonzalo Jara, Felipe Chamorro, Sebastián Gallegos, Jeisson Vargas; Ángelo Henríquez. DT: Cristian Paulucci.

🧾 El XI de O’Higgins vs Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2025