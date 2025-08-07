Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Deportes La Serena vs O’Higgins en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Los granates reciben a los celestes por la Fecha 19 del torneo.

Foto: Photosport Deportes La Serena vs O’Higgins en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Bastián Catalán
Deportes La Serena y O’Higgins juegan este sábado 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio La Portada por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Los granates vienen de caer en su visita a Unión Española, por lo que quedaron comprometidos en la parte baja de la tabla, mientras que los celestes ganaron su último partido de local y se mantienen en zona de clasificación a copas internacionales.

⚽ Deportes La Serena vs O’Higgins en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes La Serena vs O’Higgins?

El partido entre Deportes La Serena y O’Higgins se juega el sábado 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio La Portada de La Serena.

  • 📅Fecha: Sábado 9 de agosto

  • 🕗Horario: 17:30 horas

  • 🏟️Estadio: La Portada (La Serena)

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes La Serena vs O’Higgins?

  • 📺TV: TNT Sports Premium

  • 💻Streaming: TNT Sports en Max

  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Deportes La Serena vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Eryin Sanhueza; Lucas Alarcón, Jeyson Rojas, Nicolás Ferreyra, Cristian Gutiérrez; Sebastián Díaz, Gonzalo Jara, Felipe Chamorro, Sebastián Gallegos, Jeisson Vargas; Ángelo Henríquez. DT: Cristian Paulucci.

🧾 El XI de O’Higgins vs Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Omar Carabalí; Nicolás Garrido, Moisés González, Alan Robledo, Luis Pavez; Juan Leiva, Bryan Rabello, Felipe Ogaz, Martín Sarrafiore; Francisco González y Maximiliano Romero. DT: Francisco Meneghini.

