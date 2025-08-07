Deportes La Serena vs O’Higgins en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Los granates reciben a los celestes por la Fecha 19 del torneo.
Deportes La Serena y O’Higgins juegan este sábado 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio La Portada por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
Los granates vienen de caer en su visita a Unión Española, por lo que quedaron comprometidos en la parte baja de la tabla, mientras que los celestes ganaron su último partido de local y se mantienen en zona de clasificación a copas internacionales.
⚽ Deportes La Serena vs O’Higgins en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes La Serena vs O’Higgins?
El partido entre Deportes La Serena y O’Higgins se juega el sábado 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio La Portada de La Serena.
-
📅Fecha: Sábado 9 de agosto
-
🕗Horario: 17:30 horas
-
🏟️Estadio: La Portada (La Serena)
📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes La Serena vs O’Higgins?
-
📺TV: TNT Sports Premium
-
💻Streaming: TNT Sports en Max
-
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🧾 El XI de Deportes La Serena vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025
-
El probable once: Eryin Sanhueza; Lucas Alarcón, Jeyson Rojas, Nicolás Ferreyra, Cristian Gutiérrez; Sebastián Díaz, Gonzalo Jara, Felipe Chamorro, Sebastián Gallegos, Jeisson Vargas; Ángelo Henríquez. DT: Cristian Paulucci.
🧾 El XI de O’Higgins vs Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2025
-
El probable once: Omar Carabalí; Nicolás Garrido, Moisés González, Alan Robledo, Luis Pavez; Juan Leiva, Bryan Rabello, Felipe Ogaz, Martín Sarrafiore; Francisco González y Maximiliano Romero. DT: Francisco Meneghini.