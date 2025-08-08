El plan de la ANFP que golpearía el bolsillo de Colo Colo, la U de Chile y la UC por 8 años

El fútbol chileno enfrenta un problema financiero de proporciones. Tras perder una millonaria demanda con Warner por partidos no emitidos durante el estallido social y la pandemia, la ANFP busca fórmulas urgentes para pagar una deuda de 34 mil millones de pesos.

La solución propuesta pone en alerta a todos los clubes, pero especialmente a los más poderosos: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, que serían los principales afectados por la estrategia diseñada en Quilín.

🧩 ¿Cuál es el plan de la ANFP para pagar la deuda con Warner?

La ANFP, encabezada por Pablo Milad, propuso un plan con dos pilares principales:

🔁 Cambiar el formato del torneo, aumentando la cantidad de partidos anuales —lo que incluye el posible retorno de los torneos cortos con playoffs—. 💸 Descontar mensualmente parte de los ingresos por derechos de TV que reciben los clubes desde 2026, durante ocho temporadas.

Este dinero sería utilizado para cubrir la deuda con Warner por la no transmisión de partidos entre 2019 y 2020, años marcados por la crisis social y la pandemia.

🧩 ¿Por qué Colo Colo, la U de Chile y la UC serían los más perjudicados?

Porque son los equipos que reciben las mayores cifras por derechos televisivos. El recorte será proporcional a lo que percibe cada institución, y por lo tanto, los llamados “tres grandes” asumirían la carga más pesada del plan.

📉 Estimaciones aproximadas del impacto:

⚪ Colo Colo: pierde cerca de 3.900 millones de pesos en ocho años

pierde cerca de en ocho años 🔵 Universidad de Chile: alrededor de 3.300 millones de pesos

alrededor de 🔵⚪ Universidad Católica: unos 2.900 millones de pesos

Cada cifra representa la merma acumulada de ingresos por TV si se aplica el plan desde 2026 hasta 2033.

🧩 ¿Cuánto dinero perderían los demás clubes del fútbol chileno?

💰 Según el modelo propuesto:

🟥 Clubes del Campeonato Nacional: cerca de 2.700 millones de pesos cada uno

🟡 Equipos de la Primera B: alrededor de 1.100 millones

🔄 Los montos se ajustarían según los ascensos y descensos de cada temporada

Este plan busca mantener la operatividad financiera de la ANFP y evitar que la deuda afecte el desarrollo de competencias nacionales.

🧩 ¿Qué debe pasar para que el plan de la ANFP se apruebe?

El plan debe ser votado por el Consejo de Presidentes, donde están representados todos los clubes profesionales. Aunque hay posiciones divididas, en Quilín lo ven como la única salida viable para hacer frente a una sentencia judicial que ya no se puede revertir.

⚠️ En paralelo, hay voces que critican la posible reimplementación de los playoffs, apuntando a la pérdida de competitividad y a los cambios constantes en el formato del campeonato.

📲 En Al Aire Libre seguimos todas las repercusiones del plan económico de la ANFP y cómo impacta en Colo Colo, la U, la UC y el resto del fútbol chileno.

🧩 ¿Qué multa debe pagar la ANFP y por qué?

La ANFP fue condenada a pagar 34 mil millones de pesos a Warner por no emitir partidos entre 2019 y 2020, durante el estallido social y la pandemia.

🧩 ¿Qué propone la ANFP para saldar la deuda con Warner?

Propone descontar mensualmente ingresos por TV a los clubes desde 2026, durante 8 temporadas, además de aumentar los partidos anuales cambiando el formato del torneo.

🧩 ¿Cuánto perdería Colo Colo por el plan de la ANFP?

Colo Colo dejaría de percibir cerca de 3.900 millones de pesos en ocho años, al ser el club que más dinero recibe por derechos de televisión.

🧩 ¿Qué impacto tendría para la U de Chile y la UC?

La U perdería aproximadamente 3.300 millones, mientras que la UC rondaría los 2.900 millones en el mismo período.

🧩 ¿Qué clubes votarían la aprobación del plan?

Todos los equipos de Primera División y Primera B participan en el Consejo de Presidentes, que debe aprobar o rechazar la propuesta de la ANFP.

🧩 ¿Vuelve el formato con playoffs al fútbol chileno?

Es una posibilidad que contempla el plan financiero. Su aprobación implicaría volver a los torneos cortos con definición por eliminación directa, para generar más partidos televisados.