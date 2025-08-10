Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Figura Pirata desafía a los críticos de Coquimbo Unido tras seguir líder

Alejandro Camargo, respondió con firmeza a quienes creen que el equipo Pirata se caerá en la lucha por el Campeonato Nacional 2025.

Foto: Photosport Figura Pirata desafía a los críticos de Coquimbo Unido tras seguir líder
Sebastián Díaz Iturrieta
Coquimbo Unido sigue firme en la cima del Campeonato Nacional 2025. Con su triunfo 2-1 sobre Cobresal en El Salvador, el elenco Pirata estiró su ventaja a seis puntos sobre U de Chile. Tras el encuentro, Alejandro Camargo conversó con Radio ADN y dejó un mensaje directo a quienes dudan de la capacidad del equipo para mantenerse en lo más alto.

⚽ ¿Qué dijo Camargo sobre el triunfo ante Cobresal?

El volante se mostró satisfecho por la entrega del equipo: "Las sensaciones son de felicidad. Sabíamos que iba a ser difícil, pero hoy demostramos fiereza y compañerismo". Camargo destacó que la clave está en "defender la posición partido a partido" y alejarse lo máximo posible de los perseguidores.

🟥 ¿Jugará Camargo el próximo partido?

No. El mediocampista fue expulsado ante Cobresal y se perderá el duelo frente a Everton de Viña del Mar. Aun así, aseguró que el grupo está preparado para seguir sumando puntos sin importar las bajas.

Imagen foto_00000001
Festejo Pirata en el campamento. Photosport

🗣 ¿Cómo respondió a las críticas sobre una posible caída del equipo?

Camargo fue categórico:"Es un alimento para nosotros. Por más cosas que diga la gente, tenemos un convencimiento grande. Lo que digan los demás no nos importa; al contrario, nos alimenta el ego", declaró.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
