Figura Pirata desafía a los críticos de Coquimbo Unido tras seguir líder

Coquimbo Unido sigue firme en la cima del Campeonato Nacional 2025. Con su triunfo 2-1 sobre Cobresal en El Salvador, el elenco Pirata estiró su ventaja a seis puntos sobre U de Chile. Tras el encuentro, Alejandro Camargo conversó con Radio ADN y dejó un mensaje directo a quienes dudan de la capacidad del equipo para mantenerse en lo más alto.

⚽ ¿Qué dijo Camargo sobre el triunfo ante Cobresal?

El volante se mostró satisfecho por la entrega del equipo: "Las sensaciones son de felicidad. Sabíamos que iba a ser difícil, pero hoy demostramos fiereza y compañerismo". Camargo destacó que la clave está en "defender la posición partido a partido" y alejarse lo máximo posible de los perseguidores.

🟥 ¿Jugará Camargo el próximo partido?

No. El mediocampista fue expulsado ante Cobresal y se perderá el duelo frente a Everton de Viña del Mar. Aun así, aseguró que el grupo está preparado para seguir sumando puntos sin importar las bajas.

Festejo Pirata en el campamento. Photosport

🗣 ¿Cómo respondió a las críticas sobre una posible caída del equipo?

Camargo fue categórico:"Es un alimento para nosotros. Por más cosas que diga la gente, tenemos un convencimiento grande. Lo que digan los demás no nos importa; al contrario, nos alimenta el ego", declaró.

