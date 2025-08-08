Huachipato vs Unión La Calera: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

En Talcahuano se darán cita Huachipato y Unión la Calera, duelo válido por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

Los cereros han tenido una campaña muy irregular y están en un limbo en la Tabla de Posiciones: un triunfo los mete en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana y una derrota los manda a la pelea por mantener la categoría.

Otro equipo que está en esa misma situación es Unión La Calera, por lo que este duelo entre ambos tiene características de final.

⚽ Huachipato vs Unión La Calera en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Unión La Calera?

🗓 Fecha: Sábado 9 de agosto.

🕖 Hora: 12:30 horas.

🏟 Estadio: Huachipato, Talcahuano.

📡 ¿Dónde ver en vivo Huachipato vs Unión La Calera?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🔵⚫ El XI de Huachipato vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Rodrigo Odriozola; Joaquín León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Antonio Castillo; Óscar Ortega, Nicolás Vargas, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Cris Martínez y Lionel Altamirano. DT: Jaime García.

🔴 El XI de Unión La Calera vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Diego Ulloa, Mathias Maturana; Erik de los Santos, Agustín Álvarez Wallace, Camilo Moya, Kevin Méndez; Leandro Benegas y Sebastián Sáez. DT: Walter Lemma.