Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Huachipato vs Unión La Calera: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Huachipato y Unión La Calera están necesitados de puntos y este partido podría definir cuál de estos dos equipos luchará por un lugar internacional en 2026.

Huachipato vs Unión La Calera: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

En Talcahuano se darán cita Huachipato y Unión la Calera, duelo válido por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

Los cereros han tenido una campaña muy irregular y están en un limbo en la Tabla de Posiciones: un triunfo los mete en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana y una derrota los manda a la pelea por mantener la categoría.

Otro equipo que está en esa misma situación es Unión La Calera, por lo que este duelo entre ambos tiene características de final. 

⚽ Huachipato vs Unión La Calera en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Unión La Calera? 

🗓 Fecha: Sábado 9 de agosto.

🕖 Hora: 12:30 horas.

🏟 Estadio: Huachipato, Talcahuano.

📡 ¿Dónde ver en vivo Huachipato vs Unión La Calera?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🔵⚫ El XI de Huachipato vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Rodrigo Odriozola; Joaquín León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Antonio Castillo; Óscar Ortega, Nicolás Vargas, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Cris Martínez y Lionel Altamirano. DT: Jaime García.

🔴 El XI de Unión La Calera vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Diego Ulloa, Mathias Maturana; Erik de los Santos, Agustín Álvarez Wallace, Camilo Moya, Kevin Méndez; Leandro Benegas y Sebastián Sáez. DT: Walter Lemma.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #Huachipato #Unión La Calera

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
Más de Campeonato Nacional