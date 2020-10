FIFA 21 tuvo su lanzamiento y acumuló comentarios positivos de los usuarios

Este viernes 9 de octubre salió al mercado el videojuego FIFA 21 de la compañía EA Sports. El artículo tecnológico sólo acumuló buenos comentarios de los usuarios, quienes publicaron sus respectivas experiencias en redes sociales luego de jugarlo por primera vez.

Varios de los jugadores señalaron que les agradó la nueva edición de la popular entrega, en tanto que clubes como Inter de Milán, que tiene una alianza con la compañía, también promocionó el evento con un video en el que apareció el chileno Arturo Vidal.

- Revisa las publicaciones:

