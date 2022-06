México propuso un torneo con selecciones de Conmebol y Concacaf para antes de 2026

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, adelantó que está la idea de que antes del Mundial de 2026 se juegue un torneo con selecciones de Conmebol y Concacaf.

"De que se va a jugar una copa se va a jugar una copa antes del Mundial, de eso podemos estar seguros porque es parte de la estrategia de la FIFA. Para el 2026 no tengo la menor duda de que la FIFA va a proponer jugar un torneo por lo menos continental en donde a mí me encantaría que participaran las diferentes selecciones de la Conmebol como ya lo vivimos en el 2016 y por qué no, poder invitar a otras selecciones de las demás confederaciones", dijo el dirigente en una entrevista con Fox Sports.

"Yo siempre lo he dicho que depende de la Concacaf y de la Conmebol si se ponen de acuerdo ellos, tenemos una copa continental América", añadió.

El directivo de la FMF también habló sobre el posible regreso de México a la Copa América, algo que De Luisa descartó de momento, pues apuesta más al mencionado torneo continental.

"Yo creo que yo le apuesto más al torneo continental a que un país solo de la Concacaf vaya a la copa América, creo que ese momento en el tiempo ya pasó", agregó.