Guillermo “Mito” Pereira: Creo que nunca volveré al PGA Tour

El chileno Guillermo Pereira aseguró que ve difícil la posibilidad de regresar al PGA Tour tras haberse mudado hace algunas semanas al circuito LIV Golf, donde ya estaba su amigo y compatriota Joaquín Niemann.

"Mito" dijo en Golfweek: "Me siento bien con esta decisión. La PGA es una gran gira. Cumplí mi sueño de jugarla. Creo que nunca volveremos. Tal vez suceda, pero ese es el pensamiento que tengo".

"No me he puesto a pensar si me habría quedado en el PGA si hubiera ganado (un torneo). Con Joaquín yéndose, igualmente estaría aquí", añadió el golfista nacional.

De todas maneras, Pereira podrá disputar el Masters de Augusta, que se llevará a cabo en abril: "Todavía tengo ese sueño en los majors".

El criollo está disputando el torneo de Tucson, Arizona, ubicándose 31º con 71 golpes, mientras que Niemann está quinto con 67, tras la primera jornada.