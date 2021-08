Joaquín Niemann tuvo auspicioso debut en el BMW Championship

El golfista chileno Joaquín Niemann tuvo un gran debut en el BMW Championship, segundo torneo de los playoffs del PGA Tour que se disputa en Owing Mills, Maryland, y terminó dentro de los 20 mejores.

El oriundo de Talagante hizo birdies en los hoyos 2, 11, 12 y 17 y finalizó en el puesto 19 a la espera de que los demás competidores terminen.

En total cerró con una tarjeta de -4 con 68 impactos, lo que lo dejó muy bien aspectado para el resto del certamen.

Pese al buen inicio, el nacional se mostró autocrítico y declaró que "es una buena forma de partir la semana, pero me voy con un sabor agridulce. Le pegué increíble a la pelota, fue una de las mejores vueltas que he tenido esta temporada y no pudo aprovecharlo sobre el green"

"Me voy contento y sé que el putter va a aparecer en cualquier momento. Hay que tener paciencia", añadió.

Niemann continuará compitiendo este viernes pasadas las 13:00 horas, cuando dispute la segunda ronda.