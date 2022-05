Mito Pereira escaló al primer lugar del PGA Championship y buscará un histórico título en la última jornada

Guillermo "Mito" Pereira cerró otro día redondo en el PGA Championship 2022, y subió a la primera posición del torneo, quedando como puntero en solitario a falta de disputar la úlitma jornada.

Pese a completar cuatro bogeys, el golfista nacional terminó con nueve tiros bajo par, gracias a cinco birdies conseguidos en los hoyos 2, 5, 13, 14 y 18. Los escoltas de Pereira son el inglés Matt Fitzpatrick y el estadounidense Will Zalatoris con un score de -6, a tres golpes del chileno.

Joaquín Niemann, por su lado, bajó seis posiciones, quedando 23° con una puntuación de +1. El talagantino logró cuatro birdies, los cuales fueron opacados por cinco bogeys, teniendo uno de ellos sobre la úlitma bandera.

"Mito" quedó al borde de hacer historia, ya que puede ser el primer chileno en ganar un torneo major de golf. El PGA Championship se definirá este domingo 22 de mayo en el Southern Hills Country Club, Oklahoma, Estados Unidos.

Strong finish for Mito Pereira, the solo leader at (-9).#PGAChamp pic.twitter.com/sEguWZ8bq8