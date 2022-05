"Mito" Pereira tras su gran PGA Championship: Es duro terminar así

El golfista chileno Guillermo Pereira mantuvo ilusionados a todos este domingo con su gran paso por el PGA Championship, donde fue tercero tras un desafortunado cierre de su recorrido final.

"Es duro terminar así. No jugué realmente bien hoy, solo necesité un poco más de birdies y pegarle un poco mejor para ganar. Solo estoy feliz con cómo me fue en la semana. El lunes, solo quería pasar el corte y el domingo, quería ganar", dijo a la CBS.

"Mito" Pereira también recordó el hoyo 18, cuando cayó al agua y se esfumaron sus opciones de ser campeón.

"Estaba tranquilo, no tuve un buen swing, pero no estaba pensando en el agua. La tiré al agua y es raro que se haya ido ahí, pero supongo que tienes mucha presión en tu cuerpo que no sabes qué estás haciendo", completó.