Así vivió Joaquín Niemann el cometido de "Mito" Pereira en el desenlace del PGA Championship

El chileno Joaquín Niemann vivió con mucha pasión el desenlace del PGA Championship este domingo, en el que su compatriota Guillermo "Mito" Pereira estuvo cerca de quedarse el título del certamen.

Es que "Mito" estuvo durante toda la jornada a la cabeza de la clasificación del certamen en Oklahoma, pero sobre el final de la jornada quedó sin opciones al título y terminó tercero, con un ingrato cierre de su tanda, donde lamentó un doble bogey.

Quien siguió todo este cometido fue Niemann. El talagantino se mantuvo alentando a su amigo, sufriendo notablemente con los golpes errados que le quitaron la chance de conquistar su primer título PGA.

- Así vivió Niemann el ingrato desenlace de "Mito" en el PGA Championship:

The worst part of this Mito Pereira meltdown might be having the watch the reaction of his best friend on tour and fellow Chilean countryman, Joaquin Niemann. You could tell how much it would have meant to him when he talked to CBS earlier. Just the most brutal part of sports. https://t.co/7hMbWTSJbR pic.twitter.com/GMWbDNi8Cl