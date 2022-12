Joaquín Niemann: El LIV Tour es una plataforma para expandir el golf en todos los continentes

El golfista chileno Joaquín Niemann habló sobre su cambio desde el PGA al LIV Tour y defendió a la emergente liga, señalando su motivación fue el enfoque diferente a la del circuito estadounidense.

"Yo siempre soñé con estar en el PGA Tour, y de a poco las cosas fueron cambiando. Me di cuenta de que hay muchas cosas que el golf puede hacer para crecer mundialmente, no solo en Estados Unidos, y el LIV Tour es una plataforma que está precisamente hecha para poder expandir el golf en todos los continentes y no solo en Estados Unidos. Y eso es lo que más me motivó, y más con el grupo de gente que se fue para allá", explicó Niemann en La Tercera.

Además, puntualizó que también le agrada "ser parte de un equipo. En el PGA era solo individual. Ganar en equipo es lo que más me motiva".

Niemann también apuntó que el público objetivo de ambos circuitos son diferentes y eso afectará a la larga al PGA Tour.

"El LIV está tratando de atraer mucho público más joven. La edad promedio de la gente que ve el PGA Tour a diario es de más de 60 años, y para hacer crecer el golf hay que enfocarse más en los niños, en menores de 30 para abajo, y la plataforma del LIV está enfocada en eso, en hacer eventos en la cancha, poner música y DJ después de los torneos, cosa de poder atraer más gente joven. Al final nadie se va a acercar a un PGA Tour si sigue así... Y ahí están buscando distintas formas en el LIV, pero el arte sigue estando dentro de la cancha", explicó.

Niemann también habló sobre el problema actual del LIV, ya que sus competencias no dan puntos para el ranking mundial de golf.

"Ya contamos con todos los criterios para tener ranking mundial en el LIV. Si no lo han hecho es por puro monopolio que hay ahí, temas políticos por los que no lo sacan... Pero todos los criterios ya los tenemos. Tenemos a los mejores jugadores del mundo en el Tour y, si no lo hacen, al final ellos van a quedar mal", sentenció.

Finalmente, manifestó que le gustaría que Guillermo "Mito" Pereira también deje el PGA para unirse al LIV Tour.

"A mí me encantaría traerlo, estoy haciendo todo lo posible, pero al final es decisión de él", concluyó.