El destacado deportista nacional Joaquín Niemann fue vinculado a la polémica LIV de golf en medio del Tour Championship, torneo que reúne a los 30 mejores jugadores de la temporada del PGA Tour.

Niemann es asociado a esta liga independiente porque su apellido figura entre los que funcionan para los descuentos de LIV Golf Invitational de Boston, al igual que Cam Young.

LIV es un circuito fundado este 2022, con un patrocinio de una marca de Arabia Saudita, que busca quitarle a los mejores exponentes de este deporte al PGA, que por ahora tiene el mayor poderío a nivel mundial.

It only benefits LIV to have these guys associated with the conversation, and this conflicts with information we've received, but:



Probably worth asking Niemann and Cam Young why their names are among the few that work for ticket discounts next week. pic.twitter.com/UMYrCOrEGT