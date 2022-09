Joaquín Niemann tuvo un brillante debut en el LIV Golf

El golfista nacional Joaquín Niemann, que en los últimos días se retiró del PGA Tour, tuvo un auspicioso estreno en el LIV Golf, pues marcha en la segunda posición tras la primera jornada del certamen que se juega en Boston, Estados Unidos.

El promisorio golfista nacional firmó una tarjeta con seis golpes bajo el par, uno más que los líderes del certaen, (los punteros tienen -7).

El chileno se anotó siete birdies (cuatro seguidos, en las banderas 5, 6, 7 y 8) con lo que se metió entre los líderes de la competencia.

La copetencia también se desarrolla en modalidad por equipos y Niemann forma parte del Torque GC, el que se ubicó quinto tras este día viernes.

🗣 @joaconiemann: "I've been having a blast out here"#LIVGolf #LIVGolfBoston pic.twitter.com/MJQ6EMOI4M