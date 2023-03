Niemann encendió la previa del Masters de Augusta: Será más divertido sabiendo que nos odian

El golfista chileno Joaquín Niemann, anticipó este pasado jueves el comienzo del Masters de Augusta, primer evento que reunirá a deportistas de los circuitos PGA Tour y del LIV Golf en una sola competición.

Ante ello, el representante nacional encendió la previa de este evento expresando al medio GOLF que: "Obviamente va a ser un torneo individual, no por equipos. Pero vamos a sentirlo así, con los diferentes jugadores luchando al mismo tiempo por su gira. Será más divertido sabiendo que nos odian".

"Creo que ahora mismo hay una gran rivalidad entre el Tour y LIV. Hay muchos competidores que, no sé si no les gustamos o no les gustan las decisiones que tomamos, pero va a ser entretenido", agregó.

Finalmente, Niemann cerró diciendo con decepción que: "Iba a ser un poco tonto dejar fuera a tantos buenos exponentes. No obstante, la parte más difícil fue ver cómo algunos jugadores y trabajadores de los torneos nos trataban antes y después".