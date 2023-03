Benjamín Herrera se acercó al top ten en segunda fecha del Campeonato Italiano de Enduro

Cada día más cómodo y seguro está el piloto nacional Benjamín Herrera, quien luego de lidiar con dificultades en la primera fecha del Campeonato Italiano de Enduro, logró superarse y mejorar notablemente sus tiempos, llegando este fin de semana al lugar 12º, en la segunda edición que se corrió en la localidad de Grado, Italia.

El piloto talquino se acercó a los tiempos de los primeros lugares, lo que aumentó su confianza y expectativas para las próximas competencias. "Esta fecha fue mucho mejor. Me sentí más cómodo en la moto luego de solucionar el problema con el seteo de ésta. Si bien el resultado final no era el más esperado, sí estoy a segundos de los punteros, lo que me deja conforme, porque se ve más cerca todo. Seguiré trabajando con la moto en cosas que puedo mejorar y dar todo lo que yo pueda", comentó post carrera.

Herrera viene de dos semanas de entrenamiento, luego de un rocoso debut en la primera fecha de Andora, donde el seteo de su moto no le quedó cómodo, obteniendo el puesto 26º tras múltiples problemas mecánicos y una caída al inicio de la competencia. "Todavía me siento a un 90%, y no tengo total confianza con la moto, pero ajustando unos pocos detalles y mejorando un par de segundos por especiales, estoy seguro de que los resultados serán mucho mejores", agregó.

Los próximos desafíos que se vienen para el atleta son la tercera fecha del Campeonato Italiano, que se realizará este domingo 26 de marzo y luego de esto, comienza el desafío más importante del año para el tres veces ganador de Red Bull Los Andes: el EnduroGP en el que estará compitiendo hasta octubre en Europa.