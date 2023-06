Chileno Ruy Barbosa recuperó el liderato en el GNCC de Estados Unidos

En una jornada marcada por el esfuerzo y el hambre de recuperar el primer lugar en el ranking, el chileno Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda) logró el objetivo de cruzar la meta en el tercer lugar de la octava fecha del Campeonato Grand National Cross Country AMA de Estados Unidos disputada en el circuito Mount Morris.

Una pésima partida marcó el destino de la prueba y del resultado para el piloto de Honda, quien pasó en el noveno lugar en la primera vuelta al trazado de 12 millas (19.308 metros). Desde ese momento, Ruy comenzó a luchar contra sus rivales, los obstáculos y la reciente lesión al tobillo derecho, hasta que giro a giro fue acortando la distancia de quienes lo antecedían para en las dos últimas vueltas del total de seis ser el segundo más rápido en la categoría XC2 para motos de 250cc.

Bajo un clima benigno, un piso polvoriento, con algunos tramos de pasto y en medio de espesos bosques, el campeón mundial de moto enduro 2018 fue acelerando para alcanzar la tercera posición que lo dejó nuevamente en la cúspide de la tabla de ubicaciones de la serie XC2, logrando sumar un total de 166 puntos, contra los 164 del neozelandés Liam Draper, quien fue el ganador de la prueba con 3 horas 05 minutos 06 segundos 311 milésimas.

Segundo fue el australiano Angus Riordan con 3:05'41"618 y tercero el nacional Ruy Barbosa con 3.06'24"078.

"Tuve una mala partida y una caída a los pocos metros, quedando décimo al comienzo. Le pegué a la pata de freno que quedó con problemas. Me costaba frenar. Por eso me pasé en varias curvas y tuve tres caídas. Lo importante es que me recuperé y sumé buenos puntos para el campeonato para volver a quedar primero en el ranking. Me restan la última fecha del US Sprint, donde espero cerrar con una buena carrera, y la novena fecha del GNCC para volver a Chile por unos días", indicó el piloto de Honda.