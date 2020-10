Matteo de Gavardo competirá este domingo en el Nacional de Enduro de España

La actividad deportiva motor en Europa no se detiene. Este domingo 4 el juvenil Matteo de Gavardo (Coliseo-Precorp) saldrá a competir en la segunda fecha del Campeonato Nacional de España de Moto Enduro en la localidad de Cabanes, Castellón, en la categoría Trofeo Nacional Junior.

Esta será la segunda participación del chileno de 18 años en el certamen hispano donde suma 29 puntos en el ranking luego de haber conseguido la séptima y sexta ubicación, respectivamente, en las dos etapas disputadas en la fecha inicial en Antas, Almería, en marzo pasado. Después de eso, se declaró oficialmente la pandemia del Covid-19, se suspendió el torneo y Matteo regresó a Chile.

Ahora con dos participaciones en fechas del Campeonato Mundial FIM de Moto Enduro en Francia y Portugal, el joven de Huelquén vuelve al ruedo hispano con mucha más confianza y con el propósito de subir en el ranking de la categoría Trofeo Nacional Junior donde está sexto.

"Estoy muy bien y vengo con ritmo de carrera que es importante. No estoy confiado, pero me siento bien arriba de la moto. El Nacional de España es menos duro que el mundial, pero no por eso es fácil. Hoy me siento mejor, más seguro que en la primera fecha de marzo. Espero pelear la categoría, para eso he entrenado. Hay que darlo todo desde la primera vuelta porque es sólo una etapa", indicó el piloto que estudia cuarto medio en el Athletic Study Center de Santiago vía online.

Matteo de Gavardo integra el equipo español WP Eric Augé, quien tuvo una interesante estrategia para el mundial con el chileno, pues lo hizo competir con una moto antigua, la de entrenamiento, que posee un estanque de gasolina más grande, tubos de escape diferente y es más pesada.

Este domingo 4 en el Nacional de España, el piloto participará con una moto del año (KTM 250cc de Enduro), más liviana, con estanque más pequeño y tienen mucho menos kilometraje que la del Mundial. La idea era que el juvenil tuviera roce y experiencia. Ahora Eric Augé verá este domingo los avances de su alumno.