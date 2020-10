Matteo de Gavardo está con la ambición de llegar al podio en el Nacional de Enduro en España

En una fecha clave se transformará la penúltima fecha del Campeonato Nacional de España de Enduro para el chileno Matteo de Gavardo (Coliseo-Precorp) en la categoría Trofeo Nacional. La prueba doble se efectuará este fin de semana en la localidad montañosa de Infiesta (Asturias), la que entregará un total de 50 unidades al ganador.

Actualmente, el piloto de Huelquén se ubica en la sexta posición con 43 unidades, en tanto que el líder de la división, Raúl Frutos, suma 65. Es decir, existe una diferencia de 22 puntos, lo que le abre el apetito al piloto nacional para alcanzar el podio cuando aún resta la cuarta y última estación que acaba de confirmarse para el 6 de diciembre en Manresa (Barcelona).

"En cuanto a mi participación, la idea es acercarme lo más posible a los punteros para llegar en buena posición a la fecha final", indicó Matteo, quien contará con el apoyo de su hermano Tomás de Gavardo en la competencia.

"Mi hermano será fundamental en mis pretensiones para este fin de semana. Me ayudará a cambiarme las antiparras, a indicarme las distancias de quienes me anteceden, entre otras ayudas que me permitirán concentrarme exclusivamente en la carrera", comentó Matteo, que en los compromisos anteriores no ha tenido esa colaboración del equipo.