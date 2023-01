Ruy Barbosa debuta este fin de semana en el US Sprint Enduro AMA de Estados Unidos

Este fin de semana el piloto de moto enduro, actual campeón Latinoamericano de la especialidad, Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda) tomará parte en la primera fecha del Campeonato US Sprint de Enduro AMA en la localidad de Hamer.

A diferencia del torneo GNCC de Estados Unidos, que comienza el fin de semana del 18 y 19 de febrero, el US Sprint se disputa en la modalidad FIM (reglamento Federación Internacional de Motociclismo) con 12 especiales cortas, de una duración de una hora, al estilo del moto enduro de Chile.

"Participaré en este nuevo campeonato como preparación para las carreras que vienen y para los Six Days 2023 que serán en San Juan (Argentina). No he estado muy activo sobre la moto porque me he enfocado en mejorar de una lesión en la muñeca que se viene arrastrando desde el año pasado. Pese a eso, mi objetivo es ganar la categoría de 250cc", indicó el campeón del mundo juvenil 2018.

Barbosa, quien además en 2022 terminó tercero en la categoría XC2 para motos de 250cc en el Campeonato GNCC de Estados Unidos, se ha ganado un nombre en el enduro norteamericano y por ello la invitación de tomar parte en la competencia de este fin de semana que largará a las 11:00 horas locales (13:00 de Chile).

Durante el transcurso de la temporada, el piloto de 23 años tomará la decisión de intervenir en las 8 fechas totales del US Sprint Enduro, ya que paralelamente competirá en las 12 fechas del Grand National Cross Country (GNCC).