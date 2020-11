Ruy Barbosa está optimista pese a lesión en Mundial de Moto Enduro en Portugal

Una difícil doble jornada afrontará el chileno Ruy Barbosa (Husqvarna) durante la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Moto Enduro en la localidad de Marco de Canaveses, ciudad ubicada en el distrito de Oporto, donde este sábado 7 y domingo 8 buscará acercarse a los primeros lugares del ranking en las categorías Junior y Junior 1 bajo un clima lluvioso que hará más compleja la competencia.

El piloto del equipo italiano Jolly Enduro Zanardo llega a la penúltima carrera de la temporada mundialista con el hombro derecho lesionado tras fuertes golpes en sus dos pasadas presentaciones. Como consecuencias debió someterse a tratamiento kinésico y tiene que correr vendado. Aún así, el nacional está optimista en su presentación.

"He caminado las especiales que están muy buenas, pero durante todo el fin de semana están anunciadas lluvias. Físicamente, tengo el hombro derecho bastante golpeado y adolorido, pero me vendaré bien para no tener problemas durante las pruebas. Eso sí, perdí algo de fuerza en el hombro. Trataré de correr tranquilo para andar bien y sumar los puntos necesarios porque me estoy jugando el campeonato en la categoría Junior 1", indicó el deportista de 21 años.

Esta tercera ronda del certamen que promete ser una competencia emocionante y dura, donde las batallas por el título se volverán cada vez más intensas. Pese a las extrañas circunstancias y la falta de público por el Covid-19, las estrellas de la disciplina lo darán todo para conseguir su objetivo.

El chileno se enfrentará en Junior al dominio del líder francés Théophile Espinasse (Sherco), donde el neozelandés Hamish MacDonald (Sherco) está a solo 4 puntos de su compañero. A la división Junior se suman el finlandés Roni Kytönen (Honda), el italiano Matteo Pavoni (Beta) y el australiano Wil Ruprecht (Beta) rivales directos de Barbosa. En Junior 1, la lucha por el trono está entre Kytönen y el piloto nacional.

El evento tendrá un recorrido muy técnico que será ideal para los mejores pilotos del mundo de la especialidad. Los competidores afrontarán una vuelta de 60 kilómetros que deberán recorrer tres veces durante el sábado y domingo, pasando por las especiales de Enduro Test, Extreme Test y Cross Test .

Luego de las dos fechas de Francia e Italia, el ranking en la serie Junior 1 quedó: 1° Roni Kytönen (Finlandia) con 74 puntos; 2° Ruy Barbosa (Chile) con 60 y 3° Lorenzo Macoritto (Italia) con 56.

Categoría Junior: 1° Theo Espinasse (Francia) con 75; 2° Hamish MacDonald (Nueva Zelanda) con 71; 3° Roni Kytönen (Finlandia) con 48; 4° Matteo Pavoni (Italia) con 47; 5° Wil Ruprecht (Australia) con 40 y 6° Ruy Barbosa (Chile) con 39.